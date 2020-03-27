Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил важность работы врачей, продолжающих трудиться в условиях карантина и помогающих людям, заразившимся коронавирусом.

"Мой английский недостаточно хорош, чтобы это описать. Это невероятно, очень здорово. Кажется, вчера мне прислали видео, на котором люди рядом с отделением интенсивной терапии в больнице поют "You’ll Never Walk Alone". Как только они запели, я тут же заплакал. Это потрясающе. И это показывает всё – эти люди не только работают, но и обладают великолепным настроем.

Они привыкли помогать другим, и теперь к этому должны привыкнуть и мы, потому что обычно нас интересуют только собственные проблемы. Это их работа, они заняты этим изо дня в день. Они подвергают себя опасности, потому что помогают больным людям и тем, кто испытывает серьёзные проблемы. Так что я не смог бы восхищаться ими и ценить их труд больше, чем сейчас. Правда не смог бы", — приводит слова Клоппа пресс-служба "Ливерпуля".