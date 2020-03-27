Лэмпард: Сейчас игрокам тяжело, так как никто не знает, когда сезон возобновится

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что его игрокам непросто держать себя в форме из-за неопределенного графика.

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"Сейчас нам очень непросто, так как мы ничего не знаем конкретно. Мы может только следовать датам, которые есть, но мы точно не знаем, когда сезон возобновится. Нам остается только держать связь с игроками.

Последнее, что я буду делать в такой ситуации - это давить на своих ребят. Мотивация немного изменилась, нужно больше думать не о футболе, а о семье", - цитирует наставника Sky Sports.

Исходя из последней информации, английский чемпионат возобновится не раньше мая.