Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль составит конкуренцию Барселоне в борьбе за Торреса
Речь не о Фернандо
Каталонская "Барселона" считалась главным претендентом на Феррана Торреса. Однако сейчас у них появился серьезный конкурент.
Читайте такжеПолузащитник Валенсии отказывается продлевать контракт - интерес к нему приписывают Барселоне
По данным The Mirror, в трансфере полузащитника также заинтересован английский "Ливерпуль". В нем они видят потенциальную замену для Лалланы, у которого заканчивается контракт.
Действующий контракт Торреса с "Валенсией" действует до лета 2021-го. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.
Напомним, что также "красные" следят за защитником "Атлетико".
Читайте такжеЛиверпуль нацелился на трансфер Хименеса из Атлетико
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...