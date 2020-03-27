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Ливерпуль составит конкуренцию Барселоне в борьбе за Торреса

Англия
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Речь не о Фернандо

Ливерпуль составит конкуренцию Барселоне в борьбе за Торреса
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Каталонская "Барселона" считалась главным претендентом на Феррана Торреса. Однако сейчас у них появился серьезный конкурент.

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По данным The Mirror, в трансфере полузащитника также заинтересован английский "Ливерпуль". В нем они видят потенциальную замену для Лалланы, у которого заканчивается контракт.

Действующий контракт Торреса с "Валенсией" действует до лета 2021-го. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

Напомним, что также "красные" следят за защитником "Атлетико".

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В статье: Барселона Ливерпуль Валенсия Ферран Торрес
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