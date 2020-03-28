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Рио Фердинанд: Коутиньо стоит вернуться в АПЛ, но только не в МЮ

Англия
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Легендарный защитник высказался о хавбеке "Барселоны"

Рио Фердинанд: Коутиньо стоит вернуться в АПЛ, но только не в МЮ
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Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд отговаривает свой бывший клуб от приглашения полузащитника Филиппе Коутиньо.

"В "Ливерпуле" он был удивительным игроком, но с момента своего ухода из "Ливерпуля" он толком себя не проявляет. У него возникли проблемы в "Барселоны", ему оказалось сложно вписаться в их игру, и он не так уж удивительно хорошо играет в "Баварии".

Думаю, он отличный игрок, огромный талант, и ему нужна перезагрузка. Возвращение в Премьер-Лигу в правильную команду может стать ответом для него.

Я хотел его перехода в "Манчестер Юнайтед" до появления Бруну Фернандеша, но не теперь", — цитирует Фердинанда Daily Mirror.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Рио Фердинанд Барселона Филиппе Коутиньо Манчестер Юнайтед
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