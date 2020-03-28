Гвардиола видит в Лаутаро Мартинесе преемника Агуэро

"Манчестер Сити" готов побороться за нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Главным претендентом на Мартинеса принято считать "Барселону", которая находится в поисках преемника для 33-летнего Суареса.

Однако свой преемник нужен и "горожанам" — для Серхио Агуэро, которому в начале июня исполнится 32.

Как утверждает итальянское издание Tuttosport, главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола видит в Мартинесе идеального игрока, который в перспективе сможет заменить Агуэро.

Гвардиола надеется, что ему удастся переубедить 22-летнего аргентинца, мечтающего поиграть со своим легендарным соотечественником Лионелем Месси на "Ноу Камп".