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Гвардиола видит в Лаутаро Мартинесе преемника Агуэро

Англия
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Куну летом исполнится 32 года

Гвардиола видит в Лаутаро Мартинесе преемника Агуэро
Новина українською

"Манчестер Сити" готов побороться за нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Главным претендентом на Мартинеса принято считать "Барселону", которая находится в поисках преемника для 33-летнего Суареса.

Однако свой преемник нужен и "горожанам" — для Серхио Агуэро, которому в начале июня исполнится 32.

Как утверждает итальянское издание Tuttosport, главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола видит в Мартинесе идеального игрока, который в перспективе сможет заменить Агуэро.

Гвардиола надеется, что ему удастся переубедить 22-летнего аргентинца, мечтающего поиграть со своим легендарным соотечественником Лионелем Месси на "Ноу Камп".

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В статье: Серхио Агуэро Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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