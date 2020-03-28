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Каррагер: Такое чувство, что если ты не стал Фергюсоном, Гвардиолой или Клоппом - ты неудачник

Англия
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Эксперт Sky Sports поделился мыслями насчет работы тренером

Каррагер: Такое чувство, что если ты не стал Фергюсоном, Гвардиолой или Клоппом - ты неудачник
Новина українською

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер высказался насчет работы тренером в современном футболе.

"Могу ли я сказать, что страх неудачи заставил меня отказаться от тренерской карьеры? Нет, но ты обращаешь внимание на такое. Я провел не отличную, но хорошую карьеру – наверняка есть сотни людей, у которых карьера сложилась лучше, чем у меня. Но футбольная карьера – это то, что есть и всегда будет.

Я иногда думаю, что насмешки над тренерами отвратительны и позорны. Люди говорят о них, будто вообще не имеют понятия. Такое ощущение, что если ты не стал сэром Алексом Фергюсоном, Пепом Гвардиолой или Юргеном Клоппом, ты неудачник.

В АПЛ есть тренеры, которые ничего не выиграли, но работали в трех-четырех клубах Премьер-лиги. Если ты тренировал три-четыре команды АПЛ, думаю, можно назвать это хорошей тренерской карьерой. Стольких тренеров не уважают из-за того, что они ничего не выиграли, но иногда есть чувство, что люди забывают обстоятельства", – поделился Джейми Каррагер.

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В статье: Юрген Клопп Алекс Фергюсон Джейми Каррагер АПЛ Пеп Гвардиола
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Источник:
Sky Sports
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