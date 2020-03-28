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Ман Сити дал добро на использование Этихада на время борьбы с коронавирусом
"Горожане" подписали соглашение с Национальной службой здравоохранения
Sky Sports сообщает, что "Манчестер Сити" одобрил использование своего домашнего стадиона "Этихада" в рамках борьбы с пандемией.
"Горожане" подписали контракт с Национальной службой здравоохранения. Соглашение предусматривает возможность использования "Этихад Стэдиум" на период борьбы с коронавирусом.
Впервые стадион будет использоваться медиками на следующий неделе для учебных курсов персонала, задействованного в лечении больных коронавирусом.
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Источник:Sky Sports
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