  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально: Челси отказался от идеи постройки нового стадиона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Челси отказался от идеи постройки нового стадиона

Англия
(1 голосов)

Разрешение на строительство истекает в конце марта

Официально: Челси отказался от идеи постройки нового стадиона
UA-Футбол
Новина українською

В "Челси" подтвердили, что клуб отказался от идеи постройки нового стадиона.

Напомним, в 2017-м году "синие" наконец добились получения разрешения на строительство нового стадиона на месте "Стэмфорд Бридж". Тем не менее, в мае 2018-го проект был заморожен из-за "неблагоприятного инвестиционного климата". Британская пресса связывала это с напряжением между местными властями и собственником клуба Романа Абрамовича, который не сумел объяснить происхождение своего капитала для продления визы.

"Синие" отложили реализация проекта на неопределенное время. Очевидно, проект стоимостью 1 миллиард фунтов так и не будет реализован в ближайшем будущем, ведь 31 марта истекает разрешение клуба на данное строительство.

"Мы вернемся к изучению имеющихся у нас вариантов насчет нового стадиона, если экономическая ситуация улучшится", — гласит официальное заявление "Челси".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Стэмфорд Бридж
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...