Официально: Челси отказался от идеи постройки нового стадиона

В "Челси" подтвердили, что клуб отказался от идеи постройки нового стадиона.

Напомним, в 2017-м году "синие" наконец добились получения разрешения на строительство нового стадиона на месте "Стэмфорд Бридж". Тем не менее, в мае 2018-го проект был заморожен из-за "неблагоприятного инвестиционного климата". Британская пресса связывала это с напряжением между местными властями и собственником клуба Романа Абрамовича, который не сумел объяснить происхождение своего капитала для продления визы.

"Синие" отложили реализация проекта на неопределенное время. Очевидно, проект стоимостью 1 миллиард фунтов так и не будет реализован в ближайшем будущем, ведь 31 марта истекает разрешение клуба на данное строительство.