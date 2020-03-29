Руководство "Манчестер Сити" составило шорт-лист на замену своему главному тренеру Хосепу Гвардиоле, сообщает The Athletic.

Напомним, действующее соглашение Гвардиолы истекает в конце следующего сезона. Пеп обещал отработать контракт до конца, однако в клубе не уверены, что он захочет продлить своё пребывание на "Этихад" после этого.

Директора "Сити" Ферран Сориано и Чики Бегиристайн уже начали готовиться к возможному уходу каталонского тренера. Учитывая игровой стиль, который Пеп привил команде, Сориано и Бегиристайн считают, что в мире есть только три-шесть тренеров, которые могли бы адекватно заменить Пепа.

Издание называет лишь одно имя из этого списка. Речь идет о бывшем полузащитнике "Сити" и "Арсенала" Патрике Виейра, который успел поработать в структуре клуба, тренировал "Нью-Йорк Сити", а сейчас трудится в "Ницце".