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Патрик Виейра может заменить Гвардиолу у руля Сити – The Athletic

Англия
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"Горожане" готовятся к возможному расставанию с Пепом

Патрик Виейра может заменить Гвардиолу у руля Сити – The Athletic
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Руководство "Манчестер Сити" составило шорт-лист на замену своему главному тренеру Хосепу Гвардиоле, сообщает The Athletic.

Напомним, действующее соглашение Гвардиолы истекает в конце следующего сезона. Пеп обещал отработать контракт до конца, однако в клубе не уверены, что он захочет продлить своё пребывание на "Этихад" после этого.

Директора "Сити" Ферран Сориано и Чики Бегиристайн уже начали готовиться к возможному уходу каталонского тренера. Учитывая игровой стиль, который Пеп привил команде, Сориано и Бегиристайн считают, что в мире есть только три-шесть тренеров, которые могли бы адекватно заменить Пепа.

Издание называет лишь одно имя из этого списка. Речь идет о бывшем полузащитнике "Сити" и "Арсенала" Патрике Виейра, который успел поработать в структуре клуба, тренировал "Нью-Йорк Сити", а сейчас трудится в "Ницце".

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В статье: Хосеп Гвардиола Патрик Виейра Манчестер Сити (Англия)
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