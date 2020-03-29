Гюндоган: Признать досрочно Ливерпуль чемпионом? Для меня это нормально

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган поделился мыслями о возможном досрочном титуле АПЛ для "Ливерпуля".

"Для меня это было бы нормально. Нужно сохранять спортивный дух".

Немецкий хавбек высказался насчет снижения зарплат в английских клубах на период пандемии коронавируса.

"Конечно, я считаю, что это правильно. Конечно. Но для клубов из низших дивизионов это будет не так просто".

Также Гюндоган рассказал, как проводит карантин и как относиться к возможному возобновлению сезона в следующем месяце.

"Должен признаться, что это не так легко. Мы оказались в исключительной ситуации, которую невозможно полностью осознать. Иногда тебе страшно выйти на улицу, чтобы провести на воздухе 10-15 минут. По иронии судьбы, погода в Манчестере была великолепной. Если честно, я не могу себе представить возобновление сезона. Я не знаю, насколько это возможно".