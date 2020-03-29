  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гюндоган: Признать досрочно Ливерпуль чемпионом? Для меня это нормально
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гюндоган: Признать досрочно Ливерпуль чемпионом? Для меня это нормально

Англия
(1 голосов)

Хавбек "горожан" высказался насчет ситуации вокруг пандемии

Гюндоган: Признать досрочно Ливерпуль чемпионом? Для меня это нормально
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган поделился мыслями о возможном досрочном титуле АПЛ для "Ливерпуля".

"Для меня это было бы нормально. Нужно сохранять спортивный дух".

Немецкий хавбек высказался насчет снижения зарплат в английских клубах на период пандемии коронавируса.

"Конечно, я считаю, что это правильно. Конечно. Но для клубов из низших дивизионов это будет не так просто".

Также Гюндоган рассказал, как проводит карантин и как относиться к возможному возобновлению сезона в следующем месяце.

"Должен признаться, что это не так легко. Мы оказались в исключительной ситуации, которую невозможно полностью осознать. Иногда тебе страшно выйти на улицу, чтобы провести на воздухе 10-15 минут. По иронии судьбы, погода в Манчестере была великолепной. Если честно, я не могу себе представить возобновление сезона. Я не знаю, насколько это возможно".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити (Англия) Илкай Гюндоган АПЛ Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...