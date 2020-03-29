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Рио Фердинанд: Это понятно всем. Сезон АПЛ надо отменить и начать заново

Англия
(1 голосов)

Бывший защитник рассказал, как нужно решить вопрос с продолжением АПЛ

Рио Фердинанд: Это понятно всем. Сезон АПЛ надо отменить и начать заново
Новина українською

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поделился мыслями насчет дальнешней судьбы чемпионата Англии сезона 2019/2020.

"Времена, подобные нынешним, заставляют подумать о том, как важны спорт, контакты и общение, когда ты изолирован и находишься вместе со своей семьей. Но мы должны принять во внимание, что футбол – это лишь игра. Как бы серьезно мы бы к ней ни относились, важнее то, что происходит в обществе. Я уверен, что, если в ближайшие несколько недель не последует немедленного решения, сезон должен быть отменен и переигран.

Многие люди, например, фанаты "Ливерпуля", всегда будут говорить: "О, это просто потому, что ты не хочешь победы "Ливерпуля" в чемпионате". Послушайте, если бы моя команда была в такой ситуации, то я бы думал о здоровье людей и об обществе, а не о собственной выгоде. В этой ситуации я рассуждаю точно так же. Вне зависимости от того, кто поднимется в АПЛ, вне зависимости от того, кто вылетит, кто мог бы выиграть и кто мог бы финишировать в топ-4.

Я думаю, что это очень понятно, как белое и черное, что сезон должен быть просто отменен и заново начат. После того будут и те, кто расстроится, будут и те, кого это удовлетворит. Какое решение бы вы ни приняли, всегда будут те, кого оно разочарует, как и те, кто порадуется такому исходу. Никто не может выиграть чемпионат в такой ситуации. Это факт", – рассказал Рио Фердинанд.

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В статье: Рио Фердинанд АПЛ Манчестер Юнайтед
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Источник:
Goal.com
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Комментарии (2)
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nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
29.03.2020 в 17:19
Интересно, чтобы он сказал, если б - Мю находился в зоне ЛЧ
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PiterCantrope (Франківськ)
29.03.2020 в 18:00
Якщо сезон скасують, то "Юнайтед" не потрапить в Лігу Чемпіонів. "Сіті" дискваліфікували, то значить місце отримає команда, яка була 5-ою минулого сезону. А це "Арсенал".
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