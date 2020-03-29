Кейн: Если ТТХ не будет расти, то я не из тех, кто захочет остаться просто ради того, чтобы остаться

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн поделился мыслями насчет своего возможного ухода из стана "шпор".

"Меня часто об этом спрашивают. Это один из тех вопросов, на который я не могу ответить положительно или отрицательно. Я люблю "Тоттенхэм".

Если я не буду чувствовать, что мы растем как команда, что мы движемся в верном направлении, то я не из тех, кто захочет остаться просто ради того, чтобы остаться. Я амбициозный игрок", – рассказал Харри Кейн для Джейми Реднаппа в прямой трансляции в инстаграме.