Прогнозы и расклады в АПЛ: Короновать ли Ливерпуль во время коронавируса?

Теоретически, еще многое может измениться в последних турах АПЛ сезона 2019/20. На данный момент, согласно источникам ESPN, Премьер-лига хочет, чтобы последние туры были обязательно сыграны, правда, дата все еще неизвестна. В условиях разрушительной неопределенности из-за пандемии коронавируса никто не знает, когда будет доигран чемпионат, тем не менее, лига продлила дату окончания сезона на неопределенный срок. Но непоколебимо руководство АПЛ – отмены соревнований ждать не стоит.

Конечно, это не помешало многим заинтересованным заявить, что сезон 2019/20 следует просто аннулировать, отменить и забыть о нем. Бывший нападающий "Арсенала", а теперь эксперт, Пол Мерсон попробовал провести аналогию со снукером, мол, незавершенная партия отменяется. С этим согласился легендарный Алан Ширер, а также бывший защитник "Ман Юнайтед" Рио Фердинанд и вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди. Быстрый взгляд на турнирную таблицу покажет, почему "молотобойцам" необходимо аннулирование сезона.

Итак, мнения разделились, но окончательное решение будут принимать не игроки или эксперты, а компетентные органы.

Если что-то может измениться, это не означает, что обязательно будут изменения, - считает журналист ESPN Райан О'Хэнлон. - На основании анализа последних 10 сезонов Премьер-лиги, проведенного консультантами 21-го клуба, выясняется, что текущая таблица (то есть с 9-10 оставшимися матчами) и итоговые результаты выглядят очень похоже, иногда совсем без изменений.

Никто не догонит "Ливерпуль" - и это правда, их преимущество очевидно еще с прошлого календарного года. Лидерство "красных" самое большое за последние десятилетия. Они конкурируют с историей, а не со своими современниками. Но даже без такого огромного разрыва между первым и вторым местом большинство команд, которые были на первом месте до 30-го тура, также оказались на первом месте после 38-го тура. Лишь трое из последних десяти обладателей титула не завершали чемпионат не на вершине: "Челси" в 2014 году и "Манчестер Юнайтед" в 2010 и 2012 годах.

В Чемпионшипе похожая ситуация. Из последних 20 команд, прошедших автоматическое повышение в Премьер-лигу, единственными командами, которые неудачно сыграли после 30-го тура, были "Брайтон" в 2016 году и "Лидс Юнайтед" в прошлом сезоне. Тем не менее, "Лидс" был вторым в прошлом году, имея всего два очка преимущества, а в этом сезоне они на первом месте, с отставанием в семь очков от третьего места, где находится "Фулхэм".

Таким образом, очевидно – несущественные изменения проходили на финишной прямой чемпионатов в прошлых сезонах.

Но важным остаются и другие вопросы. Финансовым ударом станет для команд гонка за места в Лиге чемпионов. В 2013-м году Андре Виллаш-Боаш и "Тоттенхэм" после 30-ти туров удерживали третью позицию, на два очка опережая "Челси" и на семь очков "Арсенал". Но "шпоры" оступились, финишировав пятыми. В 2013-м году они получили доход в 59 миллионов фунтов стерлингов, а в следующем сезоне, попав в Лигу чемпионов - 75 миллионов фунтов.

Тем не менее, пример "Тоттенхэма" исключение, ни одна из 38 других команд, которые занимали первые четыре места в преддверии 30-го тура, к концу сезона не выпала из "лигочемпионовского пула". Несмотря на все волнения вокруг каждой весны, картина четырех лучших почти не меняется за последние девять или десять игр.

Мы должны рассмотреть еще один вариант: это правда, что пятое место может подарить путевку в Лигу чемпионов в этом сезоне, но "Манчестер Сити" обжаловал свой бан, и Арбитражный спортивный суд пока отложил все слушания, так что апелляция находится на рассмотрении. Происходили изменения в пятерке лучших в шести из последних 10 сезонов Премьер-лиги, но тогда команды боролись за пятое место, как за путевку в Лигу Европы.

История не меняется и в борьбе плей-офф в Чемпионшипе. В ESPN посчитали, что в 87 процентах случаев лучшие шесть команд второго дивизиона заканчивают турнир на своих позициях. А 52 из 60 команд занимают то самое место к концу сезона (за этот весенний период). Неожиданности иногда случаются, как у "Дерби Каунти", который пережил самый большой спад, в 2015 году в последних матчах сезона упав с четвертого на восьмое место, их менеджером был Стив Макларен.

Места вылета из АПЛ немного более изменчивы, но незначительны. Восемьдесят процентов команд как в Чемпионшипе, так и в Премьер-лиге, которые находились на местах вылета в этот момент сезона, были в конечном итоге понижены в классе. В 2011-м году "Уиган" и "Вулверхэмптон" были на 20-м и 19-м местах соответственно, и оба сумели выбраться из зоны вылета. "Уиган" сделал подобный подвиг и годом ранее. Хорошим примером спасительного рывка в последних матчах стал "Кристал Пэлас", который прыгнул с 18-го на 11-е в 2018 году. Самым примечательным, однако, остается "Лестер Сити", который в 2015 году после 30-ти туров был последним. Но "лисы" сохранили прописку в чемпионате, а затем выиграли Премьер-лигу в следующем сезоне.