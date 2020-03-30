В Англии хотят доиграть сезон летом в изолированных лагерях

Разработан целый план, согласно которому матчи могут пройти в изолированных лагерях в Лондоне и центральных частях страны – с июня по июль. Поединки будут транслироваться по телевидению. В ход пойдут тренировочные базы клубов, а не стадионы, как сообщает The Independent.

Руководство настаивает на проведении матчей при пустых трибунах, но клубы продолжают продвигать идею лагерей. Таким образом, планируется показать все 92 матча, трансляции будут проходить каждый день.

Чтобы выполнить план, игрокам и сотрудникам клубов придется жить в изоляции от своих семей. Цель состоит в том, чтобы свести риск заражения к нулю, так как даже один случай сорвет весь план.