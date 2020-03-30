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В Англии хотят доиграть сезон летом в изолированных лагерях

Англия
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Игроки будут жить на карантине – немного утопическая идея?

В Англии хотят доиграть сезон летом в изолированных лагерях
Новина українською

Разработан целый план, согласно которому матчи могут пройти в изолированных лагерях в Лондоне и центральных частях страны – с июня по июль. Поединки будут транслироваться по телевидению. В ход пойдут тренировочные базы клубов, а не стадионы, как сообщает The Independent.

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Руководство настаивает на проведении матчей при пустых трибунах, но клубы продолжают продвигать идею лагерей. Таким образом, планируется показать все 92 матча, трансляции будут проходить каждый день.

Чтобы выполнить план, игрокам и сотрудникам клубов придется жить в изоляции от своих семей. Цель состоит в том, чтобы свести риск заражения к нулю, так как даже один случай сорвет весь план.

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В статье: АПЛ коронавирус
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Источник:
The Independent

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