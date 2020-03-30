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Лидер Тоттенхэма – про желание побить рекорд Руни и аннуляцию сезона в АПЛ

Англия
(1 голосов)

"Лондонский ураган" вышел на связь

Лидер Тоттенхэма – про желание побить рекорд Руни и аннуляцию сезона в АПЛ
Новина українською

Форвард национальной сборной Англии и "Тоттенхэма" Гарри Кейн побеседовал с Джейми Реднаппом в рамках рубрики Q&A.

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"У Руни 53 гола за сборную Англии, а у меня 32. Буду разочарован, если не побью рекорд Уэйна. Я уверен в себе: если продолжу играть за "трех львов" в течение следующих 5-10 лет, то, безусловно, это то достижение, которое я смогу побить. В хорошей форме и без травм все реально".

"Я знаю, что АПЛ сделает все возможное, чтобы закончить сезон. Мне кажется, что точка невозврата – это конец июня. Играть в июле или августе… В этом нет смысла. Очевидно, что я не разбираюсь в финансовой стороне вопроса, но сезон нужно аннулировать, если мы не успеем к концу июня".

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В статье: Англия Уэйн Руни Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Харри Кейн Гарри Кейн
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Комментарии (1)
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Loader (Днепр)
30.03.2020 в 15:04
Еще один борец за аннулирование сезона из команды с 8 места, безнадежно отстающей от зоны ЛЧ.
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