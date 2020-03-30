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Лидер Тоттенхэма – про желание побить рекорд Руни и аннуляцию сезона в АПЛ
"Лондонский ураган" вышел на связь
Форвард национальной сборной Англии и "Тоттенхэма" Гарри Кейн побеседовал с Джейми Реднаппом в рамках рубрики Q&A.
"У Руни 53 гола за сборную Англии, а у меня 32. Буду разочарован, если не побью рекорд Уэйна. Я уверен в себе: если продолжу играть за "трех львов" в течение следующих 5-10 лет, то, безусловно, это то достижение, которое я смогу побить. В хорошей форме и без травм все реально".
"Я знаю, что АПЛ сделает все возможное, чтобы закончить сезон. Мне кажется, что точка невозврата – это конец июня. Играть в июле или августе… В этом нет смысла. Очевидно, что я не разбираюсь в финансовой стороне вопроса, но сезон нужно аннулировать, если мы не успеем к концу июня".