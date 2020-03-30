Лидер Тоттенхэма – про желание побить рекорд Руни и аннуляцию сезона в АПЛ

Форвард национальной сборной Англии и "Тоттенхэма" Гарри Кейн побеседовал с Джейми Реднаппом в рамках рубрики Q&A.

"У Руни 53 гола за сборную Англии, а у меня 32. Буду разочарован, если не побью рекорд Уэйна. Я уверен в себе: если продолжу играть за "трех львов" в течение следующих 5-10 лет, то, безусловно, это то достижение, которое я смогу побить. В хорошей форме и без травм все реально".