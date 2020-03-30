Журналист назвал капитана Астон Виллы идиотом

Журналист и телеведущий Пирс Морган прокомментировал действия с участием капитана "Астон Виллы" Джека Грилиша, который призвал людей оставаться дома, а спустя пару часов нарушил карантин, чтобы отправиться на вечеринку.

"Очередной день, очередная куча идиотов. Английский футболист Джек Грилиш, звезда "Астон Виллы". Он записал видеообращение, в котором сказал: "Чтобы помочь спасти жизни, вы должны остаться дома". Это действительно очень хорошие слова. Пока вы не идёте к своему другу, чтобы устроить вечеринку, садитесь в автомобиль и врезаетесь в другие машины".

"О чём ты думал, Джек? Что случилось с твоим небольшим наставлением? Что случилось с тем, что ты рассказал нам о спасении жизней и пребывании дома? Это не помогает, когда английская звезда, пример для подражания, попадает в подобные истории. Ты действовал эгоистично и безрассудно. Позор тебе", — приводит слова Моргана Sports Mole со ссылкой на телеканал ITV.