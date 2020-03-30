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СМИ: МЮ готов выложить за игрока Атлетико 150 миллионов

Англия
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Не каждый клуб чувствует кризис

СМИ: МЮ готов выложить за игрока Атлетико 150 миллионов
UA-Футбол
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Английский "Манчестер Юнайтед" проявляет серьезный интерес к Саулю Ньигесу. Об этом сообщает Daily Express.

По их данным, руководство "дьяволов" готово заплатить порядка 150 миллионов евро за переход испанца. Крайне вероятно, что он стане заменой для Поля Погба, который близок к своему уходу.

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На данный момент, контракт Сауля с "Атлетико" расчитан до 2026-го года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 90 миллионов.

В текущем сезоне Сауль смог провести 36 матчей и забил 4 гола.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Сауль Ньигес Манчестер Юнайтед
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