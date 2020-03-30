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СМИ: МЮ готов выложить за игрока Атлетико 150 миллионов
Не каждый клуб чувствует кризис
Английский "Манчестер Юнайтед" проявляет серьезный интерес к Саулю Ньигесу. Об этом сообщает Daily Express.
По их данным, руководство "дьяволов" готово заплатить порядка 150 миллионов евро за переход испанца. Крайне вероятно, что он стане заменой для Поля Погба, который близок к своему уходу.
На данный момент, контракт Сауля с "Атлетико" расчитан до 2026-го года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 90 миллионов.
В текущем сезоне Сауль смог провести 36 матчей и забил 4 гола.
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