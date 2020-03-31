  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Рашфорд увеличил нагрузки после травмы, получив разрешение от медиков Манчестер Юнайтед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рашфорд увеличил нагрузки после травмы, получив разрешение от медиков Манчестер Юнайтед

Англия
(1 голосов)

Восстановление продолжается

Рашфорд увеличил нагрузки после травмы, получив разрешение от медиков Манчестер Юнайтед
Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд восстанавливается после тяжелой травмы. По информации пресс-службы клуба, ему разрешили более тяжелую физическую активность в связи с положительной динамикой, замеченной в последних обследованиях.

Состояние Маркуса будет внимательно отслеживаться медицинским штабом "дьяволов", несмотря на строгую изоляцию в Англии. Напомним, Рашфорд получил стрессовый перелом спины в январе – по первым прогнозам, он должен был пропустить от 1 до 3 месяцев после повреждения.

Читайте такжеРашфорд: Мои цели? Хочу стать чемпионом мира со сборной Англии и выиграть Лигу чемпионов с МЮ

Сам Маркус в недавнем интервью Sky Sports отметил, что его физическое, как и психологическое состояние, уже намного лучше. В текущем сезоне АПЛ Рашфорд сыграл за "Юнайтед" 22 поединка, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Man Utd

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...