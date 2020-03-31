Рашфорд увеличил нагрузки после травмы, получив разрешение от медиков Манчестер Юнайтед

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд восстанавливается после тяжелой травмы. По информации пресс-службы клуба, ему разрешили более тяжелую физическую активность в связи с положительной динамикой, замеченной в последних обследованиях.

Состояние Маркуса будет внимательно отслеживаться медицинским штабом "дьяволов", несмотря на строгую изоляцию в Англии. Напомним, Рашфорд получил стрессовый перелом спины в январе – по первым прогнозам, он должен был пропустить от 1 до 3 месяцев после повреждения.

Сам Маркус в недавнем интервью Sky Sports отметил, что его физическое, как и психологическое состояние, уже намного лучше. В текущем сезоне АПЛ Рашфорд сыграл за "Юнайтед" 22 поединка, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.