Экс-игрок Арсенала рассказал смешную историю о том, как 20 лет назад Венгер подписал латвийского защитника

Бывший полузащитник "канониров" Рэй Парлор рассказал о том, как "Арсенал" приобрел латвийского исполнителя Игоря Степанова на "подмену" Мартину Киоуну.

"Летом 2000 года Степанов приехал к нам на просмотр, а Мартина Киоуна всегда беспокоили люди, которые могли занять его место. Если нам привозили центрального защитника, Мартин говорил, что он будет бесполезен. И вот приехал этот большой парень из Латвии, но, если честно, он вообще не тянул наш уровень".

"Пока Степанов играл свой пробный матч, некоторые из нас сидели на скамейке. И после каждого его паса мы начинали аплодировать, зная, что Киоуну будет немного не по себе. Деннис Бергкамп сидел позади Арсена Венгера и раздавал Степанову комплименты: "Отличный прыжок! Невероятный подкат!" Игорь отдал пас на 20 метров дальше от той точки, куда хотел, но мяч все же дошел до адресата. Мы сразу же захлопали. Мартин бурчал: "Он не так хорош". И указывал на те моменты, где Степанов допускал ошибки".

Историей у себя в Facebook поделился Никита Дмитрулин, она была опубликована еще в 2017 году.

"Позже мы пошли на ужин и еще немного посмеялись над этой ситуацией; мы думали, что это невинная забава, что мы лишь подтруниваем над Мартином. Все понимали, что Степанов далек от идеала, он вообще не был на уровне Тони Адамса, Киоуна и Боулда. Но Мартин – легкая мишень, он ведется на такое. А если кто-то ведется, то подтрунивать над ним слишком заманчиво. Бергкамп редко упускал подобные случаи, потому что Киоун постоянно бил его на тренировках. Он бил Денниса и говорил: "Я просто готовлю вас к тому, с чем вы столкнетесь во время игр".

"Когда через неделю мы вернулись на тренировочную базу, нас ждал сюрприз, там сидел Игорь. Я спросил: "Что ты здесь делаешь?" "Они подписали меня. Четырехлетний контракт", - ответил он. Невероятно. Арсен не знал, что мы просто дразним Мартина. Он просто слушал, как мы хвалим этого игрока. А если Деннис Бергкамп встает и говорит: "Вот это игрок!" – ты не можешь не обратить на это внимания. Степанова подписали за 1 миллион фунтов стерлингов. Не хочу проявить неуважение, но он сильно отставал от нас. Это было все равно, что взять в команду моего брата".

"Из-за травм мы потеряли всех основных центрдефов. Единственной опцией в центре защиты, которая у нас осталась, оказался Степанов. И как думаете, с кем нам предстояло играть? С "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд". Уже перед игрой было понятно, что у нас в обороне рискованное сочетание: Олег Лужный, Силвиньо, Игорь и Эшли Коул. К тому же Эшли пришлось заменить в перерыве".

"Дуайт Йорк основательно нас потрепал. Серьезно, это было унизительно. Они забили первыми, но потом мы сравняли счет. Затем в наши ворота неожиданно посыпались голы, к перерыву мы горели 1:5. Все потянулись к подтрибунному туннелю, и было заметно, что Арсен просто кипит. Он почти никогда не ругался и не кричал, но в тот день сделал это. Я помню, как долго шел по тоннелю и Дуайт Йорк спросил у меня: "Где, черт возьми, вы взяли этого защитника?" "О, это длинная история..." – ответил я".