  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тоттенхэм сократил зарплаты сотрудников на 20%
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тоттенхэм сократил зарплаты сотрудников на 20%

Англия
(1 голосов)

Игроков сокращение не коснулось

Тоттенхэм сократил зарплаты сотрудников на 20%
Новина українською

Глава лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Дэниэл Леви на официальном сайте клуба сообщил о сокращении зарплат сотрудников в апреле и мае на 20% из-за приостановки сезона, которая произошла в связи с пандемией коронавируса.

Сокращение выплат не коснётся футболистов "Тоттенхэма".

Отметим, что "Тоттенхэм" — второй клуб английской Премьер-лиги, который прибегнул к снижению зарплат своих работников. Ранее на это пошёл "Ньюкасл Юнайтед".

"Тоттенхэм" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии имея в своем активе 41 очко. В 29 матчах "шпоры" одержали 11 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) Даниэль Леви Даниел Леви
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...