Тоттенхэм сократил зарплаты сотрудников на 20%

Глава лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Дэниэл Леви на официальном сайте клуба сообщил о сокращении зарплат сотрудников в апреле и мае на 20% из-за приостановки сезона, которая произошла в связи с пандемией коронавируса.

Сокращение выплат не коснётся футболистов "Тоттенхэма".

Отметим, что "Тоттенхэм" — второй клуб английской Премьер-лиги, который прибегнул к снижению зарплат своих работников. Ранее на это пошёл "Ньюкасл Юнайтед".

"Тоттенхэм" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии имея в своем активе 41 очко. В 29 матчах "шпоры" одержали 11 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений.