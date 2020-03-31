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Рейна рассказал о симптомах коронавируса

Англия
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Голкипер на протяжении 8 дней не выходил из комнаты

Рейна рассказал о симптомах коронавируса
Новина українською

Вратарь "Астон Виллы" Пепе Рейна рассказал о симптомах коронавируса, появившихся у него неделей ранее.

"Я был изолирован сразу после первых симптомов. Температура, сухой кашель, постоянная головная боль, слабость… Было страшно, когда на протяжении 25 минут не хватало воздуха, как будто моё горло внезапно сжалось и воздух не мог больше поступать. Первые шесть или восемь дней я провёл в комнате", — приводит слова Рейны Corriere dello Sport.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс.

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В статье: Рейна Астон Вилла (Бирмингем) Астон Вилла
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