  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. СМИ: Ливерпуль может вернуть Стерлинга
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Ливерпуль может вернуть Стерлинга

Англия
(1 голосов)

Это может быть мега-трансфер

СМИ: Ливерпуль может вернуть Стерлинга
UA-Футбол
Новина українською

Английский "Ливерпуль" рассматривает вариант возвращения Рахима Стерлинга. Об этом передает L’Equipe.

Нынешний клуб англичанина, "Ман Сити", может на два сезона остаться без Лиги Чемпионов и на это могут давить "красные". На данный момент, его стоимость оценивается в 150 миллионов евро.

Читайте такжеСтерлинг: Вернулся бы я когда-нибудь в Ливерпуль? Если честно, я люблю его

Напомним, что Рахим выступал за "Ливерпуль" на протяжении трех сезонов, проведя за то время 95 матчей. Летом 2015-го он перешел в "Ман Сити" за 50 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Стерлинг провел 37 матчей за "горожан", в которых забил 20 голов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рахим Стерлинг Ливерпуль Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dimka26 (Чернигов)
31.03.2020 в 18:33
Ну это была бы вообще бомба.
Ответить
0
0
zharikss (Секешфехервар)
31.03.2020 в 18:26
Енфілд його "з'їсть")))
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...