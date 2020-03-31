СМИ: Ливерпуль может вернуть Стерлинга

Английский "Ливерпуль" рассматривает вариант возвращения Рахима Стерлинга. Об этом передает L’Equipe.

Нынешний клуб англичанина, "Ман Сити", может на два сезона остаться без Лиги Чемпионов и на это могут давить "красные". На данный момент, его стоимость оценивается в 150 миллионов евро.

Напомним, что Рахим выступал за "Ливерпуль" на протяжении трех сезонов, проведя за то время 95 матчей. Летом 2015-го он перешел в "Ман Сити" за 50 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Стерлинг провел 37 матчей за "горожан", в которых забил 20 голов.