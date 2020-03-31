Коутиньо может оказаться в Лестере

Бразилец Филиппе Коутиньо может вновь играть под руководством Брендана Роджерса. Об этом сообщает Sports.es.

"Лестер", неожиданно для многих, решил побороться за атакующего полузащитника. Клуб намерен летом оформить его годовую аренду.

Сейчас Коутиньо выступает за "Баварию", но его контракт принадлежит "Барселоне". Каталонцы не расчитывают на Филиппе и будут готовы его отпустить.

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Ранее сообщалось, что за Коутиньо ведут борьбу несколько грандов из АПЛ.