Два лондонских клуба хотят подписать Умтити - Барселона готова отпустить француза

Каталонская "Барселона" этим летом будет готова продать Самуэля Умтити. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Испанский чемпион, из-за частой травматичности защитника, может его отпустить, если покупатели заплатят 50 миллионов евро. Сейчас на него претендуют "Арсенал" и "Челси".

#Barcelona are open to selling Samuel #Umtiti in the summer. #Barça ask €50M. #Arsenal were interested in him last year, but the central-back chose to stay. Now #Chelsea are also interested in him and have ask for info to his agent (A.Canales). #transfers #FCB #CFC