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Вертонген отказался продлевать контракт с Тоттенхэмом

Англия
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Бельгиец занят поисками новой команды

Вертонген отказался продлевать контракт с Тоттенхэмом
UA-Футбол
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Лондонский "Тоттенхэм" не сможет расчитывать на Яна Вертонгена в следующем сезоне. Об этом передает Football Insider.

Уже в следующем сезоне у бельгийца истекает контракт со "шпорами". Руководство клуба предложило ему новую сделку, но защитник принял решение ответить отказом.

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Вертонген выступал за "Тоттенхэм" с 2012-го года. За лондонцев он успел провести 252 матча и помог им дойти до финала Лиги Чемпионов год назад.

Ранее сообщалось, что интерес к защитнику проявляют "Аякс" и "Интер".

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В статье: Ян Вертонген Тоттенхэм (Лондон)
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