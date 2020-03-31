Вертонген отказался продлевать контракт с Тоттенхэмом

Лондонский "Тоттенхэм" не сможет расчитывать на Яна Вертонгена в следующем сезоне. Об этом передает Football Insider.

Уже в следующем сезоне у бельгийца истекает контракт со "шпорами". Руководство клуба предложило ему новую сделку, но защитник принял решение ответить отказом.

Вертонген выступал за "Тоттенхэм" с 2012-го года. За лондонцев он успел провести 252 матча и помог им дойти до финала Лиги Чемпионов год назад.

Ранее сообщалось, что интерес к защитнику проявляют "Аякс" и "Интер".