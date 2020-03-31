Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вертонген отказался продлевать контракт с Тоттенхэмом
Бельгиец занят поисками новой команды
Лондонский "Тоттенхэм" не сможет расчитывать на Яна Вертонгена в следующем сезоне. Об этом передает Football Insider.
Уже в следующем сезоне у бельгийца истекает контракт со "шпорами". Руководство клуба предложило ему новую сделку, но защитник принял решение ответить отказом.
Вертонген выступал за "Тоттенхэм" с 2012-го года. За лондонцев он успел провести 252 матча и помог им дойти до финала Лиги Чемпионов год назад.
Ранее сообщалось, что интерес к защитнику проявляют "Аякс" и "Интер".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...