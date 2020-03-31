Ван Дейк: Самый сложный оппонент? Скорее всего, Месси

Пока практически весь футбольный мир на карантине, большинство футболистов проводят время в социальных сетях. Вирджил Ван Дейк, в твиттере ответил на вопрос о своем сложнейшем оппоненте.

"Я играл против многих сильных форвардов, но самым сложным, скорее всего, был Лео Месси", - написал голландский игрок.

Virgil van Dijk names Lionel Messi as his toughest opponent. pic.twitter.com/BigO5PJr7v — ESPN FC (@ESPNFC) March 31, 2020

Напомним, что в декабре прошлого года, именно Месси не позволил Ван Дейку завоевать Золотой Мяч, опередив его в голосовании.