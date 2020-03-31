  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ван Дейк: Самый сложный оппонент? Скорее всего, Месси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ван Дейк: Самый сложный оппонент? Скорее всего, Месси

Англия
(1 голосов)

В прошлом году они встречались в Лиге Чемпионов

Ван Дейк: Самый сложный оппонент? Скорее всего, Месси
UA-Футбол
Новина українською

Пока практически весь футбольный мир на карантине, большинство футболистов проводят время в социальных сетях. Вирджил Ван Дейк, в твиттере ответил на вопрос о своем сложнейшем оппоненте.

"Я играл против многих сильных форвардов, но самым сложным, скорее всего, был Лео Месси", - написал голландский игрок.

Напомним, что в декабре прошлого года, именно Месси не позволил Ван Дейку завоевать Золотой Мяч, опередив его в голосовании.

Читайте такжеВан Дейк: Счастлив, что не играю против Месси в каждом сезоне
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона Ливерпуль Вирджил ван Дейк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...