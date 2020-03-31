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Ван Дейк: Самый сложный оппонент? Скорее всего, Месси
В прошлом году они встречались в Лиге Чемпионов
Пока практически весь футбольный мир на карантине, большинство футболистов проводят время в социальных сетях. Вирджил Ван Дейк, в твиттере ответил на вопрос о своем сложнейшем оппоненте.
"Я играл против многих сильных форвардов, но самым сложным, скорее всего, был Лео Месси", - написал голландский игрок.
Virgil van Dijk names Lionel Messi as his toughest opponent. pic.twitter.com/BigO5PJr7v— ESPN FC (@ESPNFC) March 31, 2020
Напомним, что в декабре прошлого года, именно Месси не позволил Ван Дейку завоевать Золотой Мяч, опередив его в голосовании.
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