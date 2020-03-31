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ESPN: МЮ рассматривает вариант подписания де Лигта
Мог бы получиться интересный обмен на Погба
Как сообщает ESPN, "Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант подписания Матейса де Лигта.
Оле-Гуннар Сульшер хочет видеть в команде нового защитника летом. В список возможных претендентов также вошел Калиду Кулибали, но голландец - приоритетный вариант.
Прошлым летом де Лигт отказал "МЮ", решив подписать контракт с "Ювентусом". За него было заплачено порядка 75 миллионов евро. С тех пор он провел 27 матчей.
Отметим, что де Лигт может быть обменен на Поля Погба, за которым "зебры" давно ведут охоту.
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