ESPN: МЮ рассматривает вариант подписания де Лигта

Как сообщает ESPN, "Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант подписания Матейса де Лигта.

Оле-Гуннар Сульшер хочет видеть в команде нового защитника летом. В список возможных претендентов также вошел Калиду Кулибали, но голландец - приоритетный вариант.

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Прошлым летом де Лигт отказал "МЮ", решив подписать контракт с "Ювентусом". За него было заплачено порядка 75 миллионов евро. С тех пор он провел 27 матчей.

Отметим, что де Лигт может быть обменен на Поля Погба, за которым "зебры" давно ведут охоту.