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Алиссон отпраздновал гол в стиле Криштиану Роналду

Англия
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Правда, мяч он забросил в окно своего дома

Алиссон отпраздновал гол в стиле Криштиану Роналду
Новина українською

Вратарь "Ливерпуля" Алисон Бекер показал, чем занимается во время карантина.

27-летний бразилец опубликовал в своём "инстаграме" видео, на котором издалека бросает мяч и попадает в окно на крыше своего дома. Удачный бросок Алисон отпраздновал в стиле нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

В настоящее время практически во всех футбольных первенствах по всему миру в связи с пандемией коронавируса объявлена пауза. Среди них и английская Премьер-лига и другие представители топ-5 европейских чемпионатов.

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В статье: Криштиану Роналду Ливерпуль Алиссон Бекер
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