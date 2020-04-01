Англия
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Алиссон отпраздновал гол в стиле Криштиану Роналду
Правда, мяч он забросил в окно своего дома
Вратарь "Ливерпуля" Алисон Бекер показал, чем занимается во время карантина.
27-летний бразилец опубликовал в своём "инстаграме" видео, на котором издалека бросает мяч и попадает в окно на крыше своего дома. Удачный бросок Алисон отпраздновал в стиле нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.
В настоящее время практически во всех футбольных первенствах по всему миру в связи с пандемией коронавируса объявлена пауза. Среди них и английская Премьер-лига и другие представители топ-5 европейских чемпионатов.
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