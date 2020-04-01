Алиссон отпраздновал гол в стиле Криштиану Роналду

Вратарь "Ливерпуля" Алисон Бекер показал, чем занимается во время карантина.

27-летний бразилец опубликовал в своём "инстаграме" видео, на котором издалека бросает мяч и попадает в окно на крыше своего дома. Удачный бросок Алисон отпраздновал в стиле нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

В настоящее время практически во всех футбольных первенствах по всему миру в связи с пандемией коронавируса объявлена пауза. Среди них и английская Премьер-лига и другие представители топ-5 европейских чемпионатов.