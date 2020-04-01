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Сульшер: Игроки МЮ должны отрабатывать навесы и передачи со своими женами

Англия
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Тренер дал рекомендации игрокам

Сульшер: Игроки МЮ должны отрабатывать навесы и передачи со своими женами
Новина українською

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер дал рекомендации игрокам, как поддерживать форму дома на карантине.

"Естественно, футболисты получили индивидуальные инструкции и диету. Можно поработать над чем-то особенным, касающимся их функций и задач на поле.

Я занимался с детьми в саду, работал над завершением атак. Наши форварды должны работать над завершением и движением.

У многих футболистов хорошие условия дома, большие сады, так что с женами и девушками они должны поработать над передачами и навесами", – сказал Сульшер.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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