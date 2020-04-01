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Де Брюйне: Ситуация с коронавирусом продлит мою карьеру на два года

Англия
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Бельгиец сейчас очень мотивирован

Де Брюйне: Ситуация с коронавирусом продлит мою карьеру на два года
UA-Футбол
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Лидер "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне рассказал о своих эмоций во время футбольного (и не только) карантина. Напомним, что всему виной коронавирус.

"Уже сказал жене, что текущая ситуация на два года продлит мою карьеру. Теперь я хочу играть в футбол еще дольше. Только во время карантина ты понимаешь, что не можешь долго сидеть дома.

На данный момент, я очень сильно хочу вернуться на поле. Однако я понимаю, что здоровья людей сейчас важнее", - заявил бельгиец.

Напомним, что футбольный сезон в Англии восстановится не раньше мая месяца.

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В статье: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне коронавирус
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