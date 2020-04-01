Почему Гарри Кейн нужен Манчестер Юнайтеду: о перспективах возможного трансфера

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн на этой неделе намекнул, что готов покинуть Северный Лондон - "Манчестер Юнайтед" должен быть готов к активным переговорам со "шпорами".

Когда один лидеров сборной Англии и форвард, главная ударная сила "Тоттенхэма" объявляет, что не знает, проведет ли остаток карьеры со "шпорами", то гранды не могут этого игнорировать. За мягкие, казалось бы безобидные слова Кейна, никто не может обвинить футболиста. "Хотспур" регрессировали после выхода в финал Лиги чемпионов, и Гарри полностью прав, задаваясь вопросом, "сможет ли лондонская команда сделать что-то большее?", - рассуждает журналист fourfourtwo.com Энди Миттен.

"Манчестер Юнайтед" является первым в Англии на игрока "Тоттенхэма". Достаточно вспомнить Майкла Каррика и Димитара Бербатова, которых "красные дьяволы" не так давно переманили из "шпор". Динамика изменилась, "Тоттенхэм" выступал лучше "МЮ", вышел в финал Лиги Чемпионов в прошлом сезоне, они играют на превосходном новом стадионе и могут похвастаться лучшей тренировочной площадкой, чем "Юнайтед". Но они не выигрывают трофеи.

Когда Кейн закончит свою карьеру, собирается ли он позвать внуков, показать на пустую полку и сказать: "Это то, что я выиграл?". Ведь игроки любят выигрывать призы и рассказывать о трофеях.

Таким образом Кейн посылает сообщение "шпорам", что их заработная плата и амбиции не конкурируют с "Ман Юнайтед", "Ман Сити", "Челси", "Арсеналом" и "Ливерпулем". К чести "Тоттенхэма" признаем, они хорошо справились с бюджетом, а Кейн один из самых высокооплачиваемых игроков в мире. Но они никак не могут чего-то выиграть.

Так что насчет Кейна в "Юнайтед"? Он нападающий мирового класса, который улучшит команду. У "Юнайтед" есть Маркус Рашфорд, Энтони Марсиаль и Мейсон Гринвуд. Когда Рашфорд получил травму, они отчаянно нуждались в замене нападающего и взяли в аренду Одиона Игало до конца сезона. Нигериец показал себя неплохо, и в клубе есть мнение подписать нападающего, но ему в июне будет 31 год.

Кейну всего 26, он очень быстрый, опытный и адаптированный к АПЛ. Он нападающий мирового класса, настоящий "номер девять". Мейсон Гринвуд - единственный другой настоящий "номер девять" в "МЮ", он еще молод, скорее игрок на перспективу.

Сейчас "Ман Юнайтед" не может гарантировать трофеи ни одному своему игроку, хотя они в лучшем положении, чем "шпоры". "МЮ" ближе к Лиге чемпионов, и не жалеет средств для достижения этой цели. Так куда еще может перейти Кейн после своего заявления? "Челси" и "Тоттенхэм" очень редко занимаются общим бизнесом и не переманивают друг у друга игроков. Передняя линия "Ливерпуля" полностью укомплектована. "Ман Сити", как правило, предпочитает атакующих игроков, многие из которых играли в Европе. "Шпоры" не будут продавать своего лучшего игрока соседям из "Арсенала". А "Юнайтед" покупал молодых, поэтому они пошли в сезон с командой, которая оказалась слишком юной. Опытный игрок им точно не помешает, хотя "Юнайтед", вероятно, придется побить собственный трансферный рекорд, чтобы подписать Гарри.

Где Кейн будет играть? Энтони Марсиаль занимал позицию центрального форварда, но он был лучшим бомбардиром клуба, когда играл слева. Рашфорд вполне способен играть вместе с другим нападающим, почему бы не в паре с Кейном? Рашфорд может меняться позициями, переходить на фланги или в центральную зону. Именно многогранность и универсальность Рашфорда привлекли внимание "Барселоны" год назад.

Гарри Кейн сейчас в самом расцвете сил, хотя и говорят, что он склонен к травмам. В самом деле? Он травмировался в 2020-м году, но успевает отыграть от 38 до 51 матча, в каждом из последних пяти сезонов, забивая между от 28 до 41 гола. Он пропустил месяц, но забил 17 голов в 25 играх этого сезона до недавнего карантина и переноса матчей.

Сульшер утверждает, что ему не хватает два-три атакующих игрока, чтобы привести титул на "Олд Траффорд". И тренер "МЮ" знает, что говорит. Он был одним из четырех нападающих в блестящей команде Фергюссона, когда "Юнайтед" играл по схеме 4-4-2. Именно четыре равнозначных форварда тогда было у "красных дьяволов" - Коул, Йорк, Шерингем и Сульшер. При Сульшере команда играет в атакующий футбол, он начинает видеть кое-какие результаты после 15 месяцев работы. Он избавился от игроков, которых считал лишними. Норвежский специалист оказывает огромное положительное влияние на тренировочный процесс, он наблюдает за всеми возрастными группами и знает все про нападающего, когда целенаправленно наблюдает за ним.

"Манчестер Юнайтед" интересовался в этом году Джеком Грилишем, Джадоном Санчо и Джудом Беллингхемом. Все они очень желанные и дорогостоящие, при этом слишком молоды, чтобы сделать "Юнайтед" победителем уже в ближайшие годы, а Кейн готовое и реальное усиление.

Пока мы мало знаем о том, как будут работать летние трансферы в эти беспрецедентные времена. Футбол не был полностью остановлен, как это случилось во времена Второй мировой войны, но необходимо выждать паузу.

Трансфер Кейна может быть очень непростым для "МЮ", примеры Луки Модрича и Гарета Бэйла в свое время оказались очень дорогими и сложными в плане переговоров. Кейн, как местный воспитанник, может с неохотой покинуть Лондон, но если игрок захочет уйти, он обычно добивается своего. И "шпоры" понимают, что они получат больше денег за игрока, когда ему 27 лет, чем они могут получить, когда ему станет 28, 29 или 30 лет.

Когда Робин ван Перси вошел в раздевалку в "МЮ" в 2012 году, остальная часть команды подумала: "Ого, этот клуб серьезно относится к возвращению титула". Переход Кейна будет иметь такой же эффект. Он не тот игрок, который готов заканчивать карьеру, как некоторые из подписанных "Юнайтедом" после Фергюсона. Кейн стал бы настоящим, блестящим символом возрождения манчестерского клуба.

По материалам Fourfourtwo.com