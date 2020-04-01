  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Валлийский дуэт: Эвертон хочет подписать Бэйла и Рэмси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Валлийский дуэт: Эвертон хочет подписать Бэйла и Рэмси

Англия
(1 голосов)

С таким усилением "ириски" могут замахнуться на Лигу Чемпионов

Валлийский дуэт: Эвертон хочет подписать Бэйла и Рэмси
UA-Футбол
Новина українською

Английский "Эвертон" рассматривает вариант подписания двух основных футболистов сборной Уэльса. Об этом передает 90min.

Речь идет об Аароне Рэмси и Гарете Бэйле. На таком шаге настаивает Карло Анчелотти, который намерен серьезно укрепить состав своей команды летом.

Бэйла будет не так сложно подписать, так как "Реал" давно намерен от него избавиться. Рэмси также может быть продан, так как "Ювентус" хочет разгрузить зарплатную ведомость.

Читайте такжеРеал надеется продать Бэйла и Хамеса летом

Отметим, что до этого трансфером Гарета интересовался "Тоттенхэм.

Читайте такжеБэйл может вернуться в Тоттенхэм в ближайшее трансферное окно
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аарон Рэмси Гарет Бэйл Ювентус (Турин) Реал (Мадрид) Эвертон (Ливерпуль)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...