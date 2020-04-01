Валлийский дуэт: Эвертон хочет подписать Бэйла и Рэмси

Английский "Эвертон" рассматривает вариант подписания двух основных футболистов сборной Уэльса. Об этом передает 90min.

Речь идет об Аароне Рэмси и Гарете Бэйле. На таком шаге настаивает Карло Анчелотти, который намерен серьезно укрепить состав своей команды летом.

Бэйла будет не так сложно подписать, так как "Реал" давно намерен от него избавиться. Рэмси также может быть продан, так как "Ювентус" хочет разгрузить зарплатную ведомость.

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Отметим, что до этого трансфером Гарета интересовался "Тоттенхэм.