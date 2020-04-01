CIES: Состав Ман Сити больше всего подешевеет из-за коронавируса, следом идут Ливерпуль и Барселона

Из-за вспышки коронавируса, после чего был приостановлен футбол, многие клубы понесут финансовые убытки. Английский центр статистики CIES решил подсчитать как сильно подешевеют составы команд, если сезон не возобновиться до конца июня.

Больше других пострадают "Ман Сити" и "Барселона", которые возглавили список. Также в десятку попали многие другие гранды:

1) "Манчестер Сити" (минус 412 миллионов)

2) "Барселона" (минус 366 миллионов)

3) "Ливерпуль" (минус 353 миллионов)

4) "Реал" (минус 350 миллионов)

5) "ПСЖ" (минус 302 миллионов)

6) "МЮ" (минус 293 миллионов)

7) "Интер" (минус 276 миллионов)

8) "Бавария" (минус 267 миллионов)

9) "Челси" (минус 251 миллионов)

10) "Тоттенхэм" (минус 227 миллионов)

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса, чемпион Франции может недосчитаться более 200 миллионов евро.