После возобновления сезона в АПЛ могут увеличить количество замен

Менеджеры клубов Английской Премьер-лиги и низших дивизионов выступают за увеличение количества замен по ходу матчей после возобновления текущего сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Тренеры считают, что без необходимой тренировочной подготовки к рестарту и в условиях привычно плотного календаря АПЛ, игроки будут подвержены высокому травматизму, как отмечает британское издание The Telegraph.

Всем известно, что в матчах, которые проводятся под эгидой ФИФА или национальных федераций, максимальное число замен в основное время ограничено тремя. В экстра-таймах допускается четвертая замена.