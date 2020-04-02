  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. После возобновления сезона в АПЛ могут увеличить количество замен
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

После возобновления сезона в АПЛ могут увеличить количество замен

Англия
(1 голосов)

Для минимизации повреждений

После возобновления сезона в АПЛ могут увеличить количество замен
Новина українською

Менеджеры клубов Английской Премьер-лиги и низших дивизионов выступают за увеличение количества замен по ходу матчей после возобновления текущего сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Читайте такжеCIES: Состав Ман Сити больше всего подешевеет из-за коронавируса, следом идут Ливерпуль и Барселона

Тренеры считают, что без необходимой тренировочной подготовки к рестарту и в условиях привычно плотного календаря АПЛ, игроки будут подвержены высокому травматизму, как отмечает британское издание The Telegraph.

Всем известно, что в матчах, которые проводятся под эгидой ФИФА или национальных федераций, максимальное число замен в основное время ограничено тремя. В экстра-таймах допускается четвертая замена.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АПЛ коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...