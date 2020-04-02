Сульшер: Знаем, что иногда мы герои, но сейчас – это служба здравоохранения

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер назвал врачей, которые сейчас ведут борьбу с пандемией коронавирусной инфекцией, настоящими героями. Цитирует норвежца пресс-служба клуба.

"Знаем, что иногда мы герои, но в данный момент можем выступать только в роли поддержки. Служба здравоохранения – настоящие герои в сегодняшней сложной ситуации ".

"Мы все терпеливо ждем возвращения футбола на стадионы, но сейчас нужно оставаться дома и следовать указаниям, которые помогут службе здравоохранения. Если кто-то может стать волонтером и помочь, то это потрясающе, именно так мы спасаем жизни".