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Сульшер: Знаем, что иногда мы герои, но сейчас – это служба здравоохранения

Англия
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Оле провел хорошее сравнение

Сульшер: Знаем, что иногда мы герои, но сейчас – это служба здравоохранения
Новина українською

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер назвал врачей, которые сейчас ведут борьбу с пандемией коронавирусной инфекцией, настоящими героями. Цитирует норвежца пресс-служба клуба.

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"Знаем, что иногда мы герои, но в данный момент можем выступать только в роли поддержки. Служба здравоохранения – настоящие герои в сегодняшней сложной ситуации".

"Мы все терпеливо ждем возвращения футбола на стадионы, но сейчас нужно оставаться дома и следовать указаниям, которые помогут службе здравоохранения. Если кто-то может стать волонтером и помочь, то это потрясающе, именно так мы спасаем жизни".

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед коронавирус
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Источник:
Man Utd

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