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Аякс интересуется Вертонгеном
Об этом сообщила спонсоры команды
Как пишет ziggo, "Аякс" планирует летом подписать защитника "Тоттенхэма" Яна Вертонгена.
Контракт 32-летнего бельгийца заканчивается в июле, поэтому нидерландский клуб решил предложить игроку трудовое соглашение.
Сообщается, что в подписании Вертонгена лично заинтересован главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг.
В текущем сезоне на счету бельгийца 1 гол и 1 результативная передача в 19 матчах АПЛ.
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