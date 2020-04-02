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Аякс интересуется Вертонгеном

Англия
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Об этом сообщила спонсоры команды

Аякс интересуется Вертонгеном
Новина українською

Как пишет ziggo, "Аякс" планирует летом подписать защитника "Тоттенхэма" Яна Вертонгена.

Контракт 32-летнего бельгийца заканчивается в июле, поэтому нидерландский клуб решил предложить игроку трудовое соглашение.

Сообщается, что в подписании Вертонгена лично заинтересован главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг.

В текущем сезоне на счету бельгийца 1 гол и 1 результативная передача в 19 матчах АПЛ.

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В статье: Аякс (Амстердам) Ян Вертонген Тоттенхэм (Лондон) Эрик тен Хаг Тоттенхэм
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