Хендерсон: Никогда нельзя менять настрой, пока игра не окончена

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон рассказал о том, как главный тренер Юрген Клопп изменил менталитет команды.

"Наш менталитет, наша стойкость в этом сезоне были невероятны. Я чувствую, что именно это тренер пытался привить команде с первого дня здесь. Когда Клопп только возглавил клуб, он говорил о том, чтобы мы никогда не останавливались и не меняли настрой во время игры.

Я помню, что он с самого начала говорил нам идти до конца, независимо от того, сколько набрано очков. В футболе никогда не знаешь, что может произойти.

Думаю, что мы прогрессируем уже несколько лет, а не только в этом сезоне. Этот сезон потрясающий в том плане, насколько мы стабильны, но я чувствую, что работа продолжается. Теперь принцип "никогда не меняй настрой, пока игра не окончена" – часть нашей идентичности", – сказал Хендерсон.