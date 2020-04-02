  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Хендерсон: Никогда нельзя менять настрой, пока игра не окончена
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хендерсон: Никогда нельзя менять настрой, пока игра не окончена

Англия
(1 голосов)

Капитан рассказал, чему учит их Клопп

Хендерсон: Никогда нельзя менять настрой, пока игра не окончена
Новина українською

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон рассказал о том, как главный тренер Юрген Клопп изменил менталитет команды.

"Наш менталитет, наша стойкость в этом сезоне были невероятны. Я чувствую, что именно это тренер пытался привить команде с первого дня здесь. Когда Клопп только возглавил клуб, он говорил о том, чтобы мы никогда не останавливались и не меняли настрой во время игры.

Я помню, что он с самого начала говорил нам идти до конца, независимо от того, сколько набрано очков. В футболе никогда не знаешь, что может произойти.

Думаю, что мы прогрессируем уже несколько лет, а не только в этом сезоне. Этот сезон потрясающий в том плане, насколько мы стабильны, но я чувствую, что работа продолжается. Теперь принцип "никогда не меняй настрой, пока игра не окончена" – часть нашей идентичности", – сказал Хендерсон.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джордан Хендерсон Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...