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СМИ: Челси готов выплатить клаусулу Лаутаро Мартинеса

Англия
(1 голосов)

Один каталонский клуб начал переживать

СМИ: Челси готов выплатить клаусулу Лаутаро Мартинеса
UA-Футбол
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"Барселона" уже давно считается главным претендентом на подписания Лаутаро Мартинеса из "Интера". Однако сейчас у них появился конкурент.

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Как сообщает Sport.es, в его трансфере также заинтересовался "Челси". Лондонский клуб готов выплатить клаусулу игрока, которая летом будет равна 111 миллионам евро.

Английский клуб еще зимой искал нового игрока на позицию форварда, но все переговоры были провалены. Летом они снова вернутся к своей проблеме.

Напомним, что в текущем сезоне, 22-летний Мартинес забил 16 голов в 31-м матче.

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В статье: Барселона Интер (Милан) Челси (Лондон) Лаутаро Мартинес
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
02.04.2020 в 19:21
Ну а Барса возьмет Беседина. Еще лучший вариант
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