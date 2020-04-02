Челси не пойдет на условия Виллиана в вопросах нового контракта

Лондонский "Челси" продолжает вести не очень успешные переговоры с Виллианом по новому контракту.

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Как сообщает Тhe Mirror, бразилец хочет получить трехлетний контракт от "пенсионеров". Руководство клуба уведомило о том, что на подобный шаг они идти не будут.

Причин на то две. Первая - возраст футболиста, которому скоро будет 32 года. Помимо этого, "Челси" планирует купить на позицию бразильца Джейдона Санчо и поэтому не хотят предлагать опытному вингеру долгий контракт.

Виллиан уже на протяжении семи сезонов защищает цвета "Челси", сыграв с того времени 314 матчей. Он помог клубу завоевать пять трофеев.