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Президент одного из английских клубов предложил доиграть сезон АПЛ в Китае

Англия
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Президент одного из английских клубов предложил доиграть сезон АПЛ в Китае
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От одного из британских клубов поступило предложение доиграть приостановленный сезон АПЛ 19/20 за пределами страны.

По информации сайта The Athletic, президент неназванного клуба предложил завершить сезон в Китае. Тем не менее, уже известно, что его коллеги отвергли предложение. Новая "встреча" представителей АПЛ состоится сегодня, 3 апреля (в формате видеосвязи) – они обсудят возможные пути выхода из ситуации.

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Отметим, что матчи чемпионата Англии никогда не проводились за границей. На момент приостановки АПЛ из-за коронавируса в турнирной таблице лидирует "Ливерпуль" с 25-очковым преимуществом над "Манчестер Сити", у "горожан" есть поединок в запасе.

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В статье: АПЛ коронавирус
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Источник:
The Athletic

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