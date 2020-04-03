Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент одного из английских клубов предложил доиграть сезон АПЛ в Китае
Приключений англичан в Поднебесной?
От одного из британских клубов поступило предложение доиграть приостановленный сезон АПЛ 19/20 за пределами страны.
По информации сайта The Athletic, президент неназванного клуба предложил завершить сезон в Китае. Тем не менее, уже известно, что его коллеги отвергли предложение. Новая "встреча" представителей АПЛ состоится сегодня, 3 апреля (в формате видеосвязи) – они обсудят возможные пути выхода из ситуации.
Отметим, что матчи чемпионата Англии никогда не проводились за границей. На момент приостановки АПЛ из-за коронавируса в турнирной таблице лидирует "Ливерпуль" с 25-очковым преимуществом над "Манчестер Сити", у "горожан" есть поединок в запасе.