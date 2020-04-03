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"Думал, это просто жар". Хадсон-Одои рассказал о протекании COVID-19 и своем самочувствии сейчас

Англия
(1 голосов)

Каллум в порядке

"Думал, это просто жар". Хадсон-Одои рассказал о протекании COVID-19 и своем самочувствии сейчас
Новина українською

Вингер лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои рассказал о том, как переболел коронавирусной инфекцией. Цитирует полузащитника пресс-служба "аристократов".

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"Чувствую себя хорошо, я в отличной форме. Я заболел 3 недели назад. На следующий день все было в порядке – думал, что это просто жар, временное повышение температуры, но оказалось, что нет. Спасибо всем, кто поддержал меня в тот момент – это очень приятно".

"Никто не думал, что этот вирус станет такой серьезной проблемой, что он будет так бушевать в мире и затронет стольких людей. Всем нужно быть осторожными и внимательно относиться к тому, что происходит. Я надеюсь, вирус скоро пойдет на спад и все вернутся к нормальной жизни".

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В статье: Челси (Лондон) Каллум Хадсон-Одой коронавирус
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