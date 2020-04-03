"Думал, это просто жар". Хадсон-Одои рассказал о протекании COVID-19 и своем самочувствии сейчас

Вингер лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои рассказал о том, как переболел коронавирусной инфекцией. Цитирует полузащитника пресс-служба "аристократов".

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"Чувствую себя хорошо, я в отличной форме. Я заболел 3 недели назад. На следующий день все было в порядке – думал, что это просто жар, временное повышение температуры, но оказалось, что нет. Спасибо всем, кто поддержал меня в тот момент – это очень приятно".