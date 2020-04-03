Пес, который праздновал победу на чемпионате мира. Он заслужил банкет своим поступком

Сборная Англии единственный раз в своей истории выиграла чемпионат мира – в 1966-м году. Турнир тогда проходил на территории Великобритании, что обусловливало дополнительную мотивацию для "родоначальников". В конце концов, все сложилось очень хорошо – в финале была преодолена ФРГ и трофей имени Жюля Риме оказался в коллекции одной из сильнейших футбольных наций мира.

Хотя за три месяца до того Англия стояла на пороге грандиозного скандала. Футбол в этой стране – больше, чем просто игра. А когда на твоей земле еще и планируется чемпионат мира, на котором сборная будет бороться за победу, ажиотажу просто нет предела. Трофей, - статуэтку с изображением древнегреческой богини Ники, - поместили в выставочном зале Лондона и охраняли круглосуточно. Но не уберегли.

В конце марта, за три месяца до начала чемпионата, кубок Жюля Риме исчез. Его, пробравшись в помещение через черный ход и взломав витрину, украл преступник, имя которого так и не удалось узнать. Вора не нашли. Все, что осталось в истории – его прозвище. Ведь вскоре ответственные лица получили записку с требованием выкупа трофея Кубка мира за 15 тысяч фунтов стерлингов. Отправителя задержали – но это был не вор, а лишь посредник, который и назвал прозвище настоящего футбольного варвара – Жердь. Больше информации посредник согласился предоставить полиции в обмен на сокращение срока заключения.

Это был один из рычагов к избеганию грандиозного международного скандала – кубок Жюля Риме должны были найти любой ценой. Однако идти на сделку с преступником не пришлось. Несколькими днями позже после задержания отправителя записки в центре внимания футбольной общественности оказалась собачка породы колли по кличке Пиклз.

Дэвид Корбетт, который жил на юге Лондона в Норвуде, как обычно, вывел своего пса на прогулку, и вскоре нос Пиклз оказался в кустах за скамейкой местного парка. Мужчина не проигнорировал находку, развернул сверток и, будучи футбольным болельщиком, узнал там трофей чемпионам мира. Пес стал звездой национального и мирового масштаба, его хозяин получил вознаграждение размером в шесть тысяч фунтов стерлингов, за которые впоследствии приобрел целый дом, чемпионат мира благополучно состоялся, приз был вручен англичанам во главе с Бобби Муром, а репутация страны-хозяйки не была испорчена. Футбольный мир, находясь на пороге скандала и трагедии, родил романтическую и вечную историю.

Пиклз был награжден серебряной медалью Национальной кинологической лиги и в том же году снялся в фильме "Шпион с холодным носом". А еще, по преданию и рассказам, пес получил от сборной Англии приглашение посетить праздничный банкет и даже вылизал тарелки победителей.

Сейчас на месте находки в лондонском парке установлена ​​мемориальная доска, а ошейник Пиклз до сих пор находится в Национальном музее футбола в городе Престон. К сожалению, сам пес умер уже через год после общефутбольного признания. Вырвав поводок из рук шестилетнего сына Корбетта, Пиклз погнался за соседской кошкой, зацепился ошейником за дерево и задохнулся. А футбольный кубок Жюля Риме таки украли навечно – в 1983-м году в Рио-де-Жанейро, где он хранился в честь трехкратного чемпиона мира сборной Бразилии. Для победителей мундиалей изготовили новый трофей по эскизу итальянца Сильвио Гаццанига, который вручается до сих пор.

В 2006-м году Майк Чаплин, актер, писатель, сценарист, один из сыновей Чарли Чаплина, написал повесть "Пиклз: собака, которая выиграл Кубок мира". О псе, славе которого могут позавидовать сотни и тысячи футболистов.