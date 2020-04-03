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Пес, который праздновал победу на чемпионате мира. Он заслужил банкет своим поступком

Англия
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Пес, который праздновал победу на чемпионате мира. Он заслужил банкет своим поступком
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Англии единственный раз в своей истории выиграла чемпионат мира – в 1966-м году. Турнир тогда проходил на территории Великобритании, что обусловливало дополнительную мотивацию для "родоначальников". В конце концов, все сложилось очень хорошо – в финале была преодолена ФРГ и трофей имени Жюля Риме оказался в коллекции одной из сильнейших футбольных наций мира.

Пес, который праздновал победу на чемпионате мира. Он заслужил банкет своим поступком - изображение 1Хотя за три месяца до того Англия стояла на пороге грандиозного скандала. Футбол в этой стране – больше, чем просто игра. А когда на твоей земле еще и планируется чемпионат мира, на котором сборная будет бороться за победу, ажиотажу просто нет предела. Трофей, - статуэтку с изображением древнегреческой богини Ники, - поместили в выставочном зале Лондона и охраняли круглосуточно. Но не уберегли.

В конце марта, за три месяца до начала чемпионата, кубок Жюля Риме исчез. Его, пробравшись в помещение через черный ход и взломав витрину, украл преступник, имя которого так и не удалось узнать. Вора не нашли. Все, что осталось в истории – его прозвище. Ведь вскоре ответственные лица получили записку с требованием выкупа трофея Кубка мира за 15 тысяч фунтов стерлингов. Отправителя задержали – но это был не вор, а лишь посредник, который и назвал прозвище настоящего футбольного варвара – Жердь. Больше информации посредник согласился предоставить полиции в обмен на сокращение срока заключения.

Это был один из рычагов к избеганию грандиозного международного скандала – кубок Жюля Риме должны были найти любой ценой. Однако идти на сделку с преступником не пришлось. Несколькими днями позже после задержания отправителя записки в центре внимания футбольной общественности оказалась собачка породы колли по кличке Пиклз.

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Дэвид Корбетт, который жил на юге Лондона в Норвуде, как обычно, вывел своего пса на прогулку, и вскоре нос Пиклз оказался в кустах за скамейкой местного парка. Мужчина не проигнорировал находку, развернул сверток и, будучи футбольным болельщиком, узнал там трофей чемпионам мира. Пес стал звездой национального и мирового масштаба, его хозяин получил вознаграждение размером в шесть тысяч фунтов стерлингов, за которые впоследствии приобрел целый дом, чемпионат мира благополучно состоялся, приз был вручен англичанам во главе с Бобби Муром, а репутация страны-хозяйки не была испорчена. Футбольный мир, находясь на пороге скандала и трагедии, родил романтическую и вечную историю.

Пес, который праздновал победу на чемпионате мира. Он заслужил банкет своим поступком - изображение 2

Пиклз был награжден серебряной медалью Национальной кинологической лиги и в том же году снялся в фильме "Шпион с холодным носом". А еще, по преданию и рассказам, пес получил от сборной Англии приглашение посетить праздничный банкет и даже вылизал тарелки победителей.

Сейчас на месте находки в лондонском парке установлена ​​мемориальная доска, а ошейник Пиклз до сих пор находится в Национальном музее футбола в городе Престон. К сожалению, сам пес умер уже через год после общефутбольного признания. Вырвав поводок из рук шестилетнего сына Корбетта, Пиклз погнался за соседской кошкой, зацепился ошейником за дерево и задохнулся. А футбольный кубок Жюля Риме таки украли навечно – в 1983-м году в Рио-де-Жанейро, где он хранился в честь трехкратного чемпиона мира сборной Бразилии. Для победителей мундиалей изготовили новый трофей по эскизу итальянца Сильвио Гаццанига, который вручается до сих пор.

Пес, который праздновал победу на чемпионате мира. Он заслужил банкет своим поступком - изображение 3

В 2006-м году Майк Чаплин, актер, писатель, сценарист, один из сыновей Чарли Чаплина, написал повесть "Пиклз: собака, которая выиграл Кубок мира". О псе, славе которого могут позавидовать сотни и тысячи футболистов.

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В статье: Англия Чемпионат Мира коллекция UA-Футбол
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