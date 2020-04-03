Анчелотти: Сегодня игроки могут физически восстановиться за 15 дней

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал приостановку Английской Премьер-лиги.

"Неважно, как долго продлится перерыв. Сегодня игроки могут физически восстановиться за 15 дней. Я знаю, это много, но у игроков нет проблем с тем, чтобы вернуться на поле после семи или восьми недель отдыха. Конечно, они будут готовы не на сто процентов, когда вернутся, но смогут играть, я не сомневаюсь.

Все клубы находятся в одинаковых условиях. Мы будем тренироваться, проводя матчи.

Неважно, когда возобновится чемпионат, главное, чтобы все были в безопасности: игроки, журналисты и другие. Проводить матчи без зрителей – не лучший вариант для футбола, но если это необходимо ради безопасности, это осуществимо", – приводит слова Анчелотти Football Italia.