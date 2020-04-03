АПЛ продлит паузу на неопределенный срок

Чемпионат в английской Премьер-лиге не будет возобновлен 30 апреля.

BBC Sport сообщает, что именно такое решение будет принято сегодня на видеоконференцию по вопросу возобновления сезона с участием представителей всех 20 клубов. Источник утверждает, что все клубы склоняются к тому, что нынешний дедлайн по рестарту сезона, назначенный на 1 мая, является нереалистичным.

Вероятнее всего, возобновление сезона в чемпионате Англии будет смещенона конец мая или еще более поздний срок. Одним из вариантов также является приостановка сезона на неопределенный срок. Именно так поступили в Испании и Франции.