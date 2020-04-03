"Тоттенхэм" сократит трансферный бюджет клуба, сообщает Sky Sports.

Такое решение приняло руководство "шпор" в связи с продолжением паузы и в чемпионате Англии, и в еврокубках, где команда, впрочем, уже выбыла из борьбы в Лиге чемпионов, проиграв в 1/8 финалу немецкому "Лейпцигу".

Приостановку сезона в АПЛ "шпоры" встретили на 8-м месте в турнирной таблице, имея в активе 41 очко после 29 матчей.