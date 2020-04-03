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Капитан Ливерпуля создал фонд для поддержки врачей

Англия
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В этот фонд пожертвуют средства все игроки клуба

Капитан Ливерпуля создал фонд для поддержки врачей
Новина українською

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон создал фонд для поддержки Национальной службы здравоохранения Англии на фоне борьбы с коронавирусом, сообщает The Times.

В последние несколько дней капитан мерсисайдцев связывался с представителями других клубов английской Премьер-лиги и получил от них полную поддержку. Ожидается, что в фонд вложатся футболисты всех 20 команд чемпионата Англии, и сумма составит несколько миллионов фунтов.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок призвал звёзд Премьер-лиги добровольно урезать зарплату на фоне продолжающейся пандемии коронавируса и внести свой вклад в битве против COVID-19.

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В статье: Джордан Хендерсон Ливерпуль
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