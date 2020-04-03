Капитан Ливерпуля создал фонд для поддержки врачей

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон создал фонд для поддержки Национальной службы здравоохранения Англии на фоне борьбы с коронавирусом, сообщает The Times.

В последние несколько дней капитан мерсисайдцев связывался с представителями других клубов английской Премьер-лиги и получил от них полную поддержку. Ожидается, что в фонд вложатся футболисты всех 20 команд чемпионата Англии, и сумма составит несколько миллионов фунтов.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок призвал звёзд Премьер-лиги добровольно урезать зарплату на фоне продолжающейся пандемии коронавируса и внести свой вклад в битве против COVID-19.