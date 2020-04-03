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Официально: АПЛ приостановлена на неопределенный срок
Где-то страдает один ливерпульский клуб
На сайте Английской Премьер-Лиги появилось подтверждение новости о том, что чемпионат не будет возобновлен в мае.
Сегодня, после проведения переговоров между клубами и лигами, было принято решения не возобновлять чемпионат в ближайшее время. АПЛ вернется только после нормализации ситуации в Англии.
Несмотря на уровень распространения коронавируса, руководство АПЛ намерено закончить чемпионат. Ранее сообщались планы, как это возможно сделать.
Отметим, что сейчас с огромным отрывом в АПЛ лидирует "Ливерпуль". Им нужно победить дважды, чтобы завоевать титул.