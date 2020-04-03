Официально: АПЛ приостановлена на неопределенный срок

На сайте Английской Премьер-Лиги появилось подтверждение новости о том, что чемпионат не будет возобновлен в мае.

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Сегодня, после проведения переговоров между клубами и лигами, было принято решения не возобновлять чемпионат в ближайшее время. АПЛ вернется только после нормализации ситуации в Англии.

Несмотря на уровень распространения коронавируса, руководство АПЛ намерено закончить чемпионат. Ранее сообщались планы, как это возможно сделать.

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Отметим, что сейчас с огромным отрывом в АПЛ лидирует "Ливерпуль". Им нужно победить дважды, чтобы завоевать титул.