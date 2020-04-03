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Официально: АПЛ приостановлена на неопределенный срок

Англия
(1 голосов)

Где-то страдает один ливерпульский клуб

Официально: АПЛ приостановлена на неопределенный срок
UA-Футбол
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На сайте Английской Премьер-Лиги появилось подтверждение новости о том, что чемпионат не будет возобновлен в мае.

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Сегодня, после проведения переговоров между клубами и лигами, было принято решения не возобновлять чемпионат в ближайшее время. АПЛ вернется только после нормализации ситуации в Англии.

Несмотря на уровень распространения коронавируса, руководство АПЛ намерено закончить чемпионат. Ранее сообщались планы, как это возможно сделать.

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Отметим, что сейчас с огромным отрывом в АПЛ лидирует "Ливерпуль". Им нужно победить дважды, чтобы завоевать титул.

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В статье: АПЛ коронавирус
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Комментарии (1)
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Forsaken (Черкаси)
03.04.2020 в 18:18
А пам"ятаєте одного фана, що зробив собі татуювання Лівер - чемпіон 2020? А здавалося б, що може завадити? ))
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