Клубы АПЛ попросят игроков пойти на сокращение зарплат

Сегодня состоялось заседание клубов АПЛ, на котором обсуждались вопросы, связанные с возможным продолжением текущего сезона.

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Помимо всего прочего, клубы АПЛ согласились обсудить с игроками вопросы зарплат. Из-за текущего кризиса, они будут просить футболистов согласиться на 30-ти процентное снижение выплат.

Данный шаг поможет сохранить рабочие места всех сотрудников клубов. После возобновления сезона, все вернется обратно.

Стоит отметить, что первым на сокращение зарплаты в АПЛ пошел главный тренер "Борнмута" Эдди Хау.