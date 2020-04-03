Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клубы АПЛ попросят игроков пойти на сокращение зарплат
Речь идет о 30-ти процентах
Сегодня состоялось заседание клубов АПЛ, на котором обсуждались вопросы, связанные с возможным продолжением текущего сезона.
Помимо всего прочего, клубы АПЛ согласились обсудить с игроками вопросы зарплат. Из-за текущего кризиса, они будут просить футболистов согласиться на 30-ти процентное снижение выплат.
Данный шаг поможет сохранить рабочие места всех сотрудников клубов. После возобновления сезона, все вернется обратно.
Стоит отметить, что первым на сокращение зарплаты в АПЛ пошел главный тренер "Борнмута" Эдди Хау.