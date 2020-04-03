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Экс-игрок Челси: Не думаю, что Иммобиле подойдет лондонцам

Англия
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Итальянец хорошо играет только в родном чемпионате

Экс-игрок Челси: Не думаю, что Иммобиле подойдет лондонцам
UA-Футбол
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Экс-игрок "Челси" Фрэнк Синклер считает, что лондонцам не стоит подписывать Чиро Иммобиле. Итальянец - лучший бомбардир Серии А на данный момент.

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"Лацио" - большой клуб с интересной историей. Мне нравится, что Чиро забивает много голов. "Челси" сейчас ищет нового форварда и им нужен человек, который умеет забивать.

Однако, нужно сказать, что в Серии А - забивать немного проще, чем в АПЛ. А в "Челси" играть еще сложнее. Потому я не думаю, что у Иммобиле получится заиграть в Англии", - приводит слова Синклера GentingBet.

Ранее была информация, что также "Челси" следит за форвардом "Интера".

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В статье: Чиро Иммобиле Лацио (Рим) Челси (Лондон)
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