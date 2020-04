Sky Sports: Мане - игрок сезона в АПЛ, Хендерсон и Де Брюйне идут следом

Sky Sports, возможно не очень веря в то, что сезон будет продолжен, предложил своим читателям сделать выбор лучшего игрока сезона в АПЛ.

Первое место в голосовании занял Садио Мане (33%). Следом, отстав всего на немного, идет Джордан Хендерсон (31%). Закрыл тройку Кевин Де Брюйне, набравший 21% голосов.

Sadio Mane has been voted the Premier League Player of the Season by Sky Sports readers