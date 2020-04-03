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Sky Sports: Мане - игрок сезона в АПЛ, Хендерсон и Де Брюйне идут следом
"Ливерпуль" сейчас на вершине везде
Sky Sports, возможно не очень веря в то, что сезон будет продолжен, предложил своим читателям сделать выбор лучшего игрока сезона в АПЛ.
Первое место в голосовании занял Садио Мане (33%). Следом, отстав всего на немного, идет Джордан Хендерсон (31%). Закрыл тройку Кевин Де Брюйне, набравший 21% голосов.
Sadio Mane has been voted the Premier League Player of the Season by Sky Sports readers— Sky Sports (@SkySports) April 3, 2020
Отметим, что в текущем сезоне Мане успел совершить 21 результативное действие в АПЛ.
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